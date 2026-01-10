Città

SARONNO – La voce è partita dalle chat WhatsApp e nel giro di poche ore ha fatto il giro dei telefoni di chi vive la strada ogni giorno. Ed è arrivata anche sui social a partire da Facebook. “Avete visto chi c’era ieri?”, “Era proprio lei”, “Peccato non aver fatto una foto”. Tra code per il carico e scarico e attese nei piazzali, venerdì a Saronno molti camionisti hanno segnalato la presenza di Ana Oarga, diventata l’argomento più commentato della giornata.

Secondo i racconti condivisi nei messaggi, Ana è stata vista nella zona ovest della città, impegnata nella normale routine di lavoro. Qualcuno se n’è accorto troppo tardi, qualcun altro ha scritto apertamente il proprio rammarico per non averle chiesto una foto. Insomma una presenza che non è passata inosservata e che ha suscitato un po’ di curiosità.

Ana Oarga è conosciuta online come camionista e content creator. Sul suo profilo Instagram, dove usa l’username @driverana85, si presenta come “camionista con style on the road”, unendo il mondo dei mezzi pesanti a quello fashion e lifestyle. È Ambassador Volvo e collabora con diversi brand.

I suoi contenuti raccontano la vita quotidiana su strada, tra viaggi, soste e lavoro vero, alternando foto e reel. Non mancano clip da eventi e raduni del mondo truck, come i weekend dedicati ai camionisti nei circuiti.

La sua presenza a Saronno, anche solo per una giornata di lavoro come tante, ha lasciato il segno. Per chi l’ha incrociata è stato un piccolo momento di orgoglio condiviso.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09