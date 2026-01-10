Città

SARONNO – Con l’arrivo delle temperature più rigide aumenta il rischio gelo per i contatori dell’acqua, soprattutto quelli installati all’esterno delle abitazioni. Un problema tutt’altro che raro nei mesi invernali e che può causare disservizi, rotture dell’impianto e disagi per le famiglie.

Per questo Alfa, Gestore Idrico della provincia di Varese, invita gli utenti ad adottare alcuni semplici accorgimenti per proteggere il contatore e prevenire danni. Il primo passo è l’isolamento: il contatore va coperto con materiali asciutti e resistenti al freddo, come il polistirolo o vecchie coperte. Da evitare invece carta e cartone, che assorbono l’umidità e possono peggiorare la situazione.

Fondamentale anche controllare il pozzetto, che deve essere ben chiuso e senza spifferi. Una verifica periodica dello stato delle protezioni permette di intervenire per tempo e ridurre il rischio di blocchi o rotture dovute al ghiaccio.

Se l’erogazione dell’acqua risulta ridotta o interrotta, Alfa raccomanda di contattare subito il Pronto Intervento al numero 800.434.431. Il servizio è attivo per garantire assistenza rapida e il ripristino dell’erogazione nel più breve tempo possibile.

