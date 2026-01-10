iltra2

TRADATE – Sabato 17 gennaio si terrà l’open day del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Tradate, iniziativa promossa da Asst Sette Laghi per far conoscere alla cittadinanza i servizi dedicati al Percorso nascita.

Nel corso della giornata sarà possibile visitare la sala parto e incontrare direttamente il personale sanitario. La presentazione degli spazi e delle attività sarà a cura di ostetriche, ginecologi e anestesisti, che accompagneranno i visitatori illustrando l’organizzazione del reparto e le modalità di assistenza alle future mamme. L’open day si svolgerà con accesso libero dalle 9 alle 16 e avrà luogo al secondo piano dell’ospedale di via Zanaboni a Tradate, all’interno della sala parto.

L’iniziativa è pensata come un momento di informazione e accoglienza, rivolto in particolare alle coppie e alle famiglie, con l’obiettivo di offrire un’occasione diretta per conoscere il team e i servizi che seguono le donne e i neonati lungo tutto il percorso della nascita.

