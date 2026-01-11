Sport

VARESE – La Robur Saronno dopo la sosta natalizia riprende il suo cammino con la sfida in trasferta contro Campus Varese.

Il primo canestro biancoazzurro del 2026 è firmato da Zimonjic che apre le danze con la bomba da fuori. Seguono cinque punti in fila di Pellegrini con i padroni di casa che sono costretti a inseguire per quasi tutto il primo quarto. L’ex Robur Figini con il tiro da tre segna il 13-13, ma è di nuovo Saronno a condurre sino alla sirena, il canestro di Fioravanti fissa il punteggio sul 17-20.

Nel secondo quarto l’attacco dei biancoazzurri si inceppa mentre Varese macina, il parziale di 10-2 in quattro minuti ridà ossigeno e primo vantaggio ai biancorossi. I padroni di casa segnano poi tre triple importanti che tengono Saronno a distanza. L’ultimo squillo è la bomba piedi per terra di Pellegrini allo scadere, 40-34 in favore di Varese all’intervallo.

Anche il terzo quarto non comincia nel migliore dei modi per i ragazzi di coach Ansaloni. Come nel secondo tempino, ancora problemi in attacco, con palle perse e tiri poco precisi, mentre Varese è più attenta e concreta. Il pesante parziale di 11-0 porta i padroni di casa sul 51-34, la tripla di Redaelli sblocca il tabellino biancoazzurro ma l’inerzia è decisamente dalla parte dei biancorossi. Nonostante ció, a un paio minuti dalla sirena, capitan Negri e Pavese suonano la carica con 8 punti combinati in un minuto e lo svantaggio si riduce a -10, riaccendendo la speranza di rimonta. Basualdo peró segna da sotto all’ultimo secondo e si entra nell’ultimo quarto sul 59-47.

Il quarto quarto vede di nuovo un avvio col piede sbagliato, Varese ringrazia con 6 punti in appena un minuto su errori evitabili. Il cronometro scorre e il vantaggio si fa incolmabile, vince Campus Varese 76-67.

Non proprio l’inizio del nuovo anno che ci si auspicava. Dopo un buon primo quarto della Robur, i biancorossi di Varese hanno preso il sopravvento su entrambi i lati del campo e meritando la vittoria. Ora c’è da voltare pagina e cercare di riprendere dalle due buone vittorie consecutive di fine 2025. Prossimo incontro sabato 17 dicembre, si va in trasferta contro la Unica Blu Orobica Bergamo.

Pellegrini 12, Zimonjic 5, Molteni 6, Negri 5, Gualdi 7, Acunzo 4, Pavese 4, Presotto 9, Redaelli 6, Tolotti, Fioravanti 9, Panceri n.e.