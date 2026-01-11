Calcio

GERENZANO – Alla prima giornata di ritorno, la 16′ dall’inizio della stagione, il campionato di calcio di Prima categoria con la Gerenzanese, inserita nel girone B, che ha pareggiato in casa 1-1 contro La Dominante. Avanti gli ospiti al 25′ grazie ad una autorete, il pari dei locali è arrivato solo tre minuti dopo, a segno Cascone. In classifica domina l’Atletico Schiaffino che è prima con 37 punti mentre il Biassono segue a quota 32. La Gerenzanese è a metà graduatoria con 22 punti all’attivo ma deve guardarsi alle spalle visto che la classifica resta corta.

Nel girone A il passo falso del Tradate Abbiate battuto 1-0 in trasferta dal Veniano. I tradatesi scendono a metà classifica.

(foto archivio)

