Calcio 2′ cat, Dal Pozzo a tempo scaduto, decide Dezio. Ko Amor sportiva e pari per la Pro Juventute
11 Gennaio 2026
LAINATE – E’ stata un gol di Dezio a tempo scaduto, questo pomeriggio, a decidere la partita del Dal Pozzo in trasferta sul campo dell’Oratorio Lainate, 1-2.
Sconfitta di misura per l’Amor sportiva battuta 0-1 in casa dalla quotata Robur di Legnano grazie al gol su rigore di Guerci al 23′ della ripresa. Pari interno per la Pro Juventute di Uboldo, agli uboldesi non basta la retre di Cavaleri.
Risultati
Girone R, 16′ giornata: Amor sportiva-Robur 0-1, Legnanese-Victor Rho 2-1, Mazzo 80-San Luigi Pogliano 4-5, Virtus Cantalupo-Pro Novate 1-4, Osaf-Orpas 0-2, Pro Juventute-Oratorio Passirana 1-1, Oratorio Lainate-Dal Pozzo 1-2, Ardor Bollate-Union Oratori Castellanza 2-1.
Classifica
Orpas 37 punti, Robur 35, Dal Pozzo e Legnanese 29, Oratorio Lainate 28, Pro Novate e Ardor Bollate 25, Victor Rho 24, Amor sportiva 22, Mazzo 80 20, Osaf 19, Oratori Castellanza 15, Pro Juventute 14, Virtus Cantalupo 13, San Luigi Pogliano 12, Oratorio Passirana 5.
(foto da Facebook, il saluto finale della squadra ai tifosi)
