Sport

CESANO MADERNO – Comincia il 2026 della Cogliatese che per la prima giornata del girone di ritorno va in trasferta sul campo del Molinello secondo in classifica.

Calcio d’inizio per i padroni di casa, Miano spara inaspettatamente verso la porta da 60 metri, la conclusione parte bene con il pallone che sbatte prima contro la traversa, poi contro il corpo di Borgonovo per infine finire in rete, 1-0 clamoroso dopo solo cinque secondi. Un sonoro schiaffo per la Cogliatese che tuttavia non si scompone e anzi sta meglio in campo tenendo in mano il pallino del gioco. Alla mezz’ora Del Bianco mette dentro dalla sinistra, buco difensivo su cui sbuca Borghi che peró a due passi da Malventi calcia in modo troppo tenero fallendo una gigantesca chance. Al 40’ Manzella impatta bene su cross di Cristiano, vola e mette in corner Ortolan, subentrato al posto di Borgonovo causa infortunio. L’ultima occasione del primo tempo è di Pascale G. che impegna il nr. 1 del Molinello con una punizione ben calciata ma neutralizzata in tuffo.

Nella ripresa, passano cinque minuti e la Cogliatese ottiene un calcio di rigore dopo che Malventi frana in uscita addosso a Pascale G. Il nr. 11 biancoazzurro si incarica della battuta e la trasformazione è perfetta, bomba col mancino a fil di palo e gol del pareggio, 1-1.

La gioia del momentaneo pareggio dura peró pochi minuti, al 58’ passa di nuovo in vantaggio il Molinello con Manzella che in un mischione è il più lesto di tutti a sparare in rete, 2-1. I padroni di casa con sapienza abbassano i ritmi e la Cogliatese fatica a rendersi pericolosa, l’unico squillo realmente degno di nota è di Ferrario che è bravo a liberarsi al limite ed esplodere un gran destro che si infrange peró contro il palo. Il tempo scorre e il Molinello tiene botta, triplice fischio, vincono i padroni di casa per 2-1.

Una buona prestazione per la Cogliatese che peró non è bastata, i due gol subìti sono arrivati da episodi sfortunati che hanno complessivamente fatto la differenza. Prossimo impegno per la squadra di Biemmi contro il Cassina Nuova, terzo in classifica.

Molinello-Cogliatese : 2-1

MOLINELLO : Malventi, Elli, Terreran, Marchetti, Fossati, Longoni, Cristiano, Miano, Braghetto, Elezi, Manzella. A disposizione : Rovelli, Caglio, Gorla, Cozzolino S., Piazza, Cozzolino A., Castoldi, Mali, Agostini. All. Savarino

COGLIATESE : Borgonovo, Rose, Del Bianco, Muraca, Pastore, Pivato, Borghi, Quaggelle, Banfi, Cimnaghi, Pascale. A disposizione : Ortolan, Avella, Cappelletti, Capici, Cuzzolin, Ferrario, Pascale K., Ventrella, Fazzari. All. Biemmi

Marcatori : 1pt Miano (M), 5st Pascale G. (C), 13st Manzella (M)