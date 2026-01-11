Calcio

ARESE – Successo casalingo per il San Giuseppe Arese, che supera 3-1 l’Equipe Garibaldi al termine di una gara intensa e combattuta. I padroni di casa trovano il vantaggio e riescono a indirizzare il match grazie a una prestazione solida e concreta, con E. Cara grande protagonista e autore di una tripletta. L’Equipe Garibaldi prova a restare in partita e trova la rete con J. Alcivar, ma nel complesso il San Giuseppe Arese gestisce bene i momenti chiave dell’incontro e porta a casa tre punti importanti davanti al proprio pubblico.

