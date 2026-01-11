Calcio

BESNATE – Inizia il girone di ritorno di Eccellenza 2025-2026: la Caronnese di mister Michele Ferri è ospite del Besnate. Campo da gioco molto piccolo ai limiti minimi della categoria, terreno particolarmente sconnesso, giornata soleggiata e temperatura accettabile: la partita inizia subito a ritmi elevati con veloci e continui cambi di campo.

La cronaca – Al 9’ il giovane numero uno caronnese Colombo (al suo battesimo tra i pali della porta caronnese) respinge in angolo un tiro sibillino dal limite. Al quarto d’ora su punizione Vitofrancesco quasi imbecca il palo. Al 24’ i padroni di casa approfittano di una mischia in area della Caronnese per rendersi pericolosi ma la retroguardia rossoblu è attenta, dopo una respinta a terra di Colombo, a respingere con grande reattività. Al 33’ Ghibellini aggancia di testa un lungo traversone di Vitofrancesco e sfiora il palo. Sono diversi i calci d’angolo a favore della Caronnese negli ultimi minuti del primo tempo con la difesa di casa costretta a respingere le pericolose incursioni degli uomini di Ferri.

Inizia il secondo tempo ei rossoblù passano in vantaggio: al 7’ la Caronnese va in gol grazie ad un grande assist di Colombo che libera Ghibellini al colpo di testa vincente: 0-1. Al 32’ Giardino da buona posizione calcia un rasoterra a fil di palo. Sul finale in pieno recupero tocca al numero uno Colombo respingere oltre la traversa una difficile palla ravvicinata in piena mischia che di fatto chiude il match. I caronnesi gestiscono a dovere l’incontro fino al quarto minuto di recupero e il triplice fischio finale consegna i tre punti in palio a mister Ferri & Co.

Besnatese-Caronnese 0-1

BESNATESE: Borin, Sacco (41′ st Castiglioni), Ghilardi, Papasodaro (21′ st Belli), Bertuzzi, Squitieri, Sofia (1′ st Russo), Piras, Giardino, Pagliaro, Martinoni (30′ st Tonella). A disposizione: Moroni, Olgiati, Ratazzi, Fall, Lucaj. All. Varaldi

CARONNESE: Colombo, Vaghi, Dilernia, Cannizzaro, Galletti, Sorrentino, Vitofrancesco (41′ st Bugno), Ortelli, Colombo, Malvestio, Ghibellini (21′ st Corno). A disposizione: Caldarelli, Tumino, Cerreto, Terrini, Cappi, Di Quinzio, El Hilali. All. Ferri.

Arbitro: Steffenoni Grandi di Bergamo (Ferri di Milano e Bergamaschi di Bergamo).

Marcatore: 7′ st Ghibellini (C).

Risultati

18′ giornata. Sabato: Solbiatese-Vis Nova Giussano 0-0. Domenica Fbc Saronno-Arcellasco 3-2, Legnano-Vigevano 0-0, Lentatese-Vergiatese 1-2, Magenta-Sestese 2-1, Mariano-Sedriano 2-3, Rhodense-Arconatese 2-3, Ardor Lazzate-Altabrianza 3-1, Besnatese-Caronnese 0-1.

Classifica

Arconatese 45 punti, Solbiatese e Caronnese 32, Legnano 31, Fbc Saronno 28, Vergiatese 27, Magenta 26, Besnatese 25, Rhodense 24, Vis Nova Giussano e Lentatese 22, Sestese, Sedriano e Mariano 20, Arcellasco e Altabrianza 18, Vigevano 15, Ardor Lazzate 13.

(foto: un momento del match a Besnate)

11012026