Calcio Eccellenza, il Saronno torna in campo, al Gianetti arriva l’Arcellasco: la diretta
11 Gennaio 2026
SARONNO- Si torna in campo dopo la pausa invernale e l’Fbc Saronno di mister Danilo Tricarico è chiamato a ripartire e cercare la vittoria che manca da novembre. Oggi gli amaretti ospitano l’Arcellasco, squadra compatta, ma che lotta per la salvezza. Anche gli ospiti devono cercare punti per risalire la classifica e tornare nella zona salva della classifica.
Alle 14.30 il fischio d’inizio e qui potrete seguire la diretta play by play della gara.
Arbitro Giorgio Foppoli di Lovere con assistenti Alessandro Morina di Chiari e Viktor Mokhnatyy di Brescia.
Classifica
Dopo la 17′ giornata: Arconatese 42 punti, Solbiatese 31, Legnano 30, Caronnese 29, Fbc Saronno e Besnatese 25, Rhodense e Vergiatese 24, Magenta 23, Lentatese 22, Vis Nova Giussano 21, Sestese e Mariano 20, Altabrianza e Arcellasco 18, Sedriano 17, Vigevano 14, Ardor Lazzate 10.
