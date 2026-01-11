Calcio

LAZZATE – Risorge l’Ardor Lazzate, che nella prima di ritorno d’Eccellenza torna al successo. Lo fa con in panchina il nuovo allenatore Mavillo Gheller, battendo in rimonta l’Altabrianza (3-1) in una importante sfida salvezza. Ad aprire le marcature in avvio il lariano Liserani al 6′, poi i gol brianzoli firmati da Radojicic su calcio di rigore al 17′, poi ancora nella ripresa al 30′ Radojicic e al 45′ Cazzaniga.

Risultati

18′ giornata. Sabato: Solbiatese-Vis Nova Giussano 0-0. Domenica Fbc Saronno-Arcellasco 3-2, Legnano-Vigevano 0-0, Lentatese-Vergiatese 1-2, Magenta-Sestese 2-1, Mariano-Sedriano 2-3, Rhodense-Arconatese 2-3, Ardor Lazzate-Altabrianza 3-1, Besnatese-Caronnese 0-1.

Classifica

Arconatese 45 punti, Solbiatese e Caronnese 32, Legnano 31, Fbc Saronno 28, Vergiatese 27, Magenta 26, Besnatese 25, Rhodense 24, Vis Nova Giussano e Lentatese 22, Sestese, Sedriano e Mariano 20, Arcellasco e Altabrianza 18, Vigevano 15, Ardor Lazzate 13.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

11012026