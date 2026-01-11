Calcio

SARONNO- Al Gianetti di Saronno, gli amaretti superano l’Arcellasco 3-2 nella prima giornata del girone di ritorno, conquistando una vittoria sofferta ma preziosa davanti al proprio pubblico.

Succede di tutto nel primo tempo, con l’FBC Saronno che passa in vantaggio al 14’: Benedetti pesca in area Ientile e il centrocampista batte Pirola, realizzando la prima rete con la maglia biancoceleste. I padroni di casa continuano a spingere e nel giro di due minuti sembrano chiudere la gara: al 20’ arriva il raddoppio con l’angolo battuto da Lazzaro sulla testa di Vassallo, che incorna perfettamente, mentre al 22’ è ancora Ientile a essere protagonista con l’imbucata per Cocuzza, freddo nel non lasciare scampo a Pirola per il gol del tris. La partita però non è finita e gli ospiti sono bravi a tenere alta l’attenzione: al 35’ Gandola raccoglie un cross dalla destra e accorcia le distanze. Gli amaretti si addormentano e al 41’ l’Arcellasco si riporta a un solo gol di distanza: azione personale di Giugliano, che infila Todesco e riapre la gara.

Nel secondo tempo sono i biancorossi a tenere il pallino del gioco, ma senza creare grossi pericoli per la porta avversaria. Il primo brivido arriva alla mezzora con Belinghieri, che colpisce di testa e si stampa sulla traversa. Al 90’ arriva l’episodio che poteva cambiare l’esito del match: M’Zoughi atterra in area l’attaccante dell’Arcellasco e l’arbitro indica il dischetto. Dal dischetto si presenta Caligiuri, ma Todesco lo ipnotizza e para. Sembra scampato il pericolo per il Saronno, ma l’assistente segnala che il portiere si è mosso in anticipo e il rigore viene fatto ripetere. Questa volta va Garofoli, che calcia altissimo, permettendo agli amaretti di portare a casa la vittoria.