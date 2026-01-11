Calcio

ROVELLO PORRO – Trasferta a Reggio Emilia ieri per la formazione di categoria Primavera 2 del Como 1907, che fa base a Rovello Porro: l’incontro è finito 1-1, con i padroni di casa della Reggiana a rimontare dopo l’iniziale vantaggio dei lariani. E’ un risultato, per la 14′ giornata del torneo, che lascia il Como al comando della graduatoria, primo da solo con 28 punti ma tallonato ad una sola lunghezza di distanza dal Lecco ed a 26 punti della Pro Vercelli e dal Modena che sono parimerito. Insomma, situazione ancora tutta da delinarsi: solo la prima classifica va direttamente in Primavera 2, mentre dalla seconda alla quinta giocano i playoff con l’altro girone, per l’unico altro posto disponibile per il passaggio di categoria.

Il Como torna in campo sabato prossimo al centro sportivo di Rovello Porro alle 14.30 contro il Vicenza.

(foto archivio)

11012026