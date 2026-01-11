Calcio

CESATE- Nelle gare del pomeriggio, S.C. United e Castanese si dividono la posta in palio sull’1-1: ospiti avanti subito con Sow dopo appena un minuto, risposta dei padroni di casa nella ripresa con Giuliani che fissa il punteggio definitivo. Match combattuto anche a Ceriano Laghetto, dove i locali superano 2-1 l’Accademia Vittuone: vantaggio firmato Iorino nel primo tempo, pareggio ospite a inizio ripresa con Policastri, prima del gol decisivo di Martirani nel finale. Spettacolo e gol a Solaro, con l’Universal che travolge l’Ispra 4-1 grazie a un primo tempo dominante e alla doppietta di Belnome, protagonista anche nel recupero della ripresa. Pareggio ricco di emozioni infine tra Luino e Aurora Cantalupo, che chiudono sul 2-2 al termine di una gara combattuta e sempre in bilico, con continui ribaltamenti di fronte fino ai minuti finali.

Promozione – Girone C – Risultati e marcatori

Accademia Inveruno-Gallarate 0-1 Reti: 42′ pt Licciardi

Canegrate-Gavirate 1-0 Reti: 48′ st Pansardi

Ceriano Laghetto-Acc. Vittuone 2-1 Reti: 20′ pt Iorino (C), 5′ st Policastri (V), 40′ st Martirani (C)

Luino-Aurora Cantalupo 2-2 Reti: 41′ pt Gerevini (A), 15′ st Bigoni (L), 22′ st Urso (A), 50′ st Testa (L)

S.C. United-Castanese 1-1 Reti:1′ pt Sow (C), 35′ st Giuliani (U)

Universal Solaro-Ispra 4-1 Reti: 7′ pt Pietropoli (U), 12′ pt Tartaglione (U), 15′ pt Iulita (I), 33′ pt Belnome (U), 47′ st Belnome (U)

Vighignolo-Verbano 0-1 Reti: 36′ st Giuliani

Accademia BMV-Morazzone 0-1 Reti: 16′ st Zani