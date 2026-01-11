Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Segnale importante dalla Varesina nella seconda giornata di ritorno del girone B di Serie D. La squadra di Venegono Superiore è tornata alla vittoria andando a espugnare il campo dell’Oltrepò, imponendosi per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Sassi al 15’ del primo tempo. Un successo prezioso che consente alle Fenici di interrompere una fase complicata e di rilanciare le proprie ambizioni in chiave salvezza. Il colpo di Broni permette infatti alla Varesina di salire a quota 17 punti, restando in piena corsa nella parte bassa della classifica. Una vittoria che vale doppio, ottenuta su un campo difficile e contro un avversario diretto nella lotta per evitare la zona più calda della graduatoria.

Nel resto del turno, la capolista Folgore Caratese ha allungato battendo 3-0 il Villa Valle, approfittando del pareggio del Chievo Verona e della sconfitta del Brusaporto.

Girone B – Risultati

Breno-Vogherese 2-1

Folgore Caratese-Villa Valle 3-0

Milan Futuro-Pavia 0-1

Oltrepò-Varesina 0-1

Real Calepina-Brusaporto 1-0

Caldiero Terme-Castellanzese 1-1

Virtus CiseranoBergamo-Leon 1-0

Chievo Verona-Casatese Merate 0-0

Nuova Sondrio-Scanzorosciate rinviata al 21 gennaio

Classifica: Folgore Caratese 39, Chievo Verona 34, Brusaporto 34, Casatese Merate 31, Milan Futuro 31, Virtus CiseranoBergamo 30, Villa Valle 30, Caldiero Terme 27, Breno 27, Castellanzese 25, Oltrepò (-1) 25, Leon 24, Real Calepina 21, Scanzorosciate 18, Varesina 17, Pavia 15, Vogherese 13, Sondrio 11.

