CESANO MADERNO – Sono stati assegnati lo scorso fine settimana, in piazza Esedra, i riconoscimenti per le vetrine natalizie più belle e più originali nell’ambito del contest fotografico promosso dall’amministrazione comunale e rivolto alle attività commerciali e produttive della città.

La proclamazione e la consegna dei premi sono avvenute alla presenza dell’assessora al Commercio Donatella Migliorino e del segretario di Confcommercio Seveso Roberto Ripamonti, che hanno premiato le due attività risultate vincitrici nelle rispettive categorie.

Il riconoscimento per la “Vetrina più originale” è stato assegnato all’Agenzia Colucci Pratiche Auto, con sede in viale Kennedy 1E. Il premio per la “Vetrina più bella” è invece andato a Valentina Bomboniere, negozio situato in via San Carlo 17.

Il concorso ha visto la partecipazione di numerose attività cittadine, che con passione, colore e creatività hanno contribuito a creare un’atmosfera natalizia diffusa nelle vie di Cesano Maderno durante il periodo delle festività. L’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento a tutti i partecipanti, dando appuntamento alla prossima edizione del contest.

