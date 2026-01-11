I più letti di ieri: camionista fashion, sgombero all’ex Cantoni, gelo in città e festa di Sant’Antonio
11 Gennaio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 10 gennaio, spiccano l’avvistamento della camionista fashion Ana Oarga a Saronno e l’emergenza freddo con i consigli per proteggere i contatori dell’acqua. Grande attenzione anche per la festa di Sant’Antonio, mentre tengono banco i problemi all’ex Cantoni e un riconoscimento al reparto di ortopedia dell’ospedale.
Curiosità per la presenza della celebre camionista Ana Oarga: in tanti l’hanno riconosciuta condividendo la notizia via WhatsApp e social.
Saronno, avvistata la camionista fashion Ana Oarga. E scatta subito il tam tam su whatsapp e social
All’ospedale di Saronno l’intervento di Paolo Bocedi ha messo in luce il valore umano e la grande professionalità riscontrata nel reparto di ortopedia, sottolineando la qualità del servizio sanitario locale.
Ospedale Saronno, Bocedi: “Professionalità e umanità in Ortopedia”
Preoccupano le condizioni dell’ultima palazzina occupata dell’ex Cantoni, dove sono stati trovati bivacchi, biciclette e valigie rubate, confermando una situazione di degrado non ancora risolta.
Ex Cantoni, bivacchi, bici e valigie rubate nell’ultima palazzina “occupata”
Grande partecipazione in città per la festa di Sant’Antonio: fiaccolata, folla in piazza e nuovo record al palo della cuccagna hanno acceso l’atmosfera e scaldato la serata.
Sant’Antonio accende Saronno: folla, fiaccole e record al Palo della Cuccagna: le prime foto
Con le temperature in picchiata, Alfa lancia un appello ai cittadini di Saronno per proteggere i contatori dell’acqua dal gelo, fornendo indicazioni utili per evitare danni e disagi.
Saronno nella morsa del gelo: contatori dell’acqua a rischio, i consigli di Alfa
