Città

MILANO- “Un’ottima notizia l’istituzione dell’obbligo per tutti gli Enti Sanitari regionali di pubblicare nel Fascicolo Sanitario Elettronico i risultati degli esami del sangue dei donatori AVIS, oggi invece chiamati a ritirarli successivamente in forma cartacea. Si tratta di un indirizzo chiaro contenuto nella nuova «delibera delle regole», che consente di dare piena attuazione ad una mia proposta approvata in occasione della discussione del Piano Sociosanitario Integrato Lombardo e per ora applicata in modo parziale e frammentato solo da alcune strutture ospedaliere” dichiara Giuseppe Licata, Consigliere regionale di Forza Italia, membro della Commissione Sanità.

La «delibera delle regole» in sanità è un provvedimento annuale che stabilisce gli indirizzi di programmazione e le modalità operative del Sistema Sanitario Regionale (SSR) per l’anno successivo, definendo aspetti chiave come l’accreditamento, le tariffe, l’erogazione delle prestazioni e la gestione delle risorse, influenzando direttamente enti, operatori e cittadini.

“Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale lo scorso 30 dicembre – spiega Licata – riporta infatti che ‘al fine di migliorare ulteriormente la disponibilità di dati pubblicati sul Fse e garantire la omogeneità di alimentazione su tutto il territorio, nel 2026 tutti gli Enti Sanitari dovranno pubblicare all’interno dei Fascicoli Sanitari Elettronici dei cittadini tutti i documenti strutturati generati nell’ambito delle prestazioni di laboratorio eseguite durante il processo di donazione del sangue’. Pertanto, gli Enti Sanitari coinvolti nei processi di donazione saranno tenuti a provvedere alla configurazione degli applicativi in uso, al fine di garantire la corretta pubblicazione dei suddetti documenti”.

“Un buon risultato e un contributo importante per la salute pubblica, che premia chi compie il gesto generoso e responsabile di donare il sangue e incentiva altri cittadini a farlo” conclude Licata.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09