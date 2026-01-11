Altre news

SARONNO – Domenica 11 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato su tutta la città. Il cielo si manterrà sereno per l’intero arco della giornata, senza rischio di precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra una minima di -1°C al mattino e una massima di 10°C nel pomeriggio.

Elemento distintivo di oggi sarà il vento: raffiche forti provenienti da Nord-Nordovest soffieranno soprattutto nelle ore mattutine, per poi mantenersi tese anche nel pomeriggio, con direzione prevalentemente settentrionale. A causa dell’intensità del vento, è stata diramata un’allerta meteo per la giornata. Nonostante le temperature in linea con la media stagionale, la percezione del freddo potrà essere accentuata proprio dall’azione del vento.

In Lombardia, la situazione resta stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione. Su tutta la regione sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi, con condizioni analoghe a quelle di Saronno. I venti, seppur presenti, saranno generalmente deboli altrove e in rotazione dai quadranti nord-occidentali verso est nel corso della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore )

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09