Oggi torna il calcio locale: Ardor e Saronno in casa. La Varesina ospite dell’Oltrepò
11 Gennaio 2026
SARONNO – Torna oggi il calcio locale dopo la pausa invernale. Inizio delle gare alle 14.30.
In serie D 2′ giornata di ritorno: in programma Oltrepò-Varesina con arbitro Davide Scalvi di Lodi, assistenti Mario Cammarota di Nola e Massimiliano Napolitano di Caserta.
Nelle categorie inferiori si è alla 1′ giornata di ritorno. In Eccellenza c’è Ardor Lazzate-Altabrianza con arbitro Sebastiano Nucini di Treviglio (Elia Cortesi di Bergamo e Matteo Donghi di Chiari), alle 15; si giocano anche Besnatese-Caronnese con arbitro Jacopo Steffenoni Grandi di Bergamo (Lorenzo Ferri di Milano e Alessandro Bergamaschi di Bergamo), Fbc Saronno-Arcellasco con arbitro Giorgio Foppoli di Lovere (Alessandro Morina di Chiari e Viktor Mokhnatyy di Brescia).
In Promozione nel girone B Rovellasca 1910-Civate; nel girone C Ceriano Laghetto-Accademia Vittuone, Luino-Aurora, Sc United-Castanese e Universal Solaro-Ispra.
In Prima categoria nel girone A Veniano-Tradate Abbiate; nel girone B Gerenzanese-La Dominante.
In Seconda categoria nel girone R Amor sportiva-Robur, Oratorio Lainate-Dal Pozzo e Pro Juventute-Oratorio Passirana. Nel girone S Cgds Misinto-Triuggese e Molinello-Cogliatese.
In Terza categoria Arluno-Airoldi Origgio e San Giuseppe-Equipe Garibaldi.
(foto archivio)
11012026