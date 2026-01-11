Calcio

SARONNO – Torna oggi il calcio locale dopo la pausa invernale. Inizio delle gare alle 14.30.

In serie D 2′ giornata di ritorno: in programma Oltrepò-Varesina con arbitro Davide Scalvi di Lodi, assistenti Mario Cammarota di Nola e Massimiliano Napolitano di Caserta.

Nelle categorie inferiori si è alla 1′ giornata di ritorno. In Eccellenza c’è Ardor Lazzate-Altabrianza con arbitro Sebastiano Nucini di Treviglio (Elia Cortesi di Bergamo e Matteo Donghi di Chiari), alle 15; si giocano anche Besnatese-Caronnese con arbitro Jacopo Steffenoni Grandi di Bergamo (Lorenzo Ferri di Milano e Alessandro Bergamaschi di Bergamo), Fbc Saronno-Arcellasco con arbitro Giorgio Foppoli di Lovere (Alessandro Morina di Chiari e Viktor Mokhnatyy di Brescia).

In Promozione nel girone B Rovellasca 1910-Civate; nel girone C Ceriano Laghetto-Accademia Vittuone, Luino-Aurora, Sc United-Castanese e Universal Solaro-Ispra.

In Prima categoria nel girone A Veniano-Tradate Abbiate; nel girone B Gerenzanese-La Dominante.

In Seconda categoria nel girone R Amor sportiva-Robur, Oratorio Lainate-Dal Pozzo e Pro Juventute-Oratorio Passirana. Nel girone S Cgds Misinto-Triuggese e Molinello-Cogliatese.

In Terza categoria Arluno-Airoldi Origgio e San Giuseppe-Equipe Garibaldi.

