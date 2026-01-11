Cronaca

ROVELLO PORRO – Singolare ritrovamento nei giorni scorsi nei pressi della stazione ferroviaria di Rovello Porro, dove a terra è stata rinvenuta una carta di identità intestata a un cittadino francese ed emessa in Irlanda. Insieme al documento, nello stesso punto, sarebbero state trovate anche carte di credito e altre tessere. A segnalare l’episodio è stata la persona che ha recuperato il materiale, che ha pubblicato un messaggio sui social spiegando di aver trovato i documenti in un prato vicino alla stazione e di averli poi portati ai carabinieri di Turate per consentire le verifiche e la restituzione al legittimo proprietario.

Il caso ha attirato l’attenzione anche per la particolarità del documento: una carta di identità francese rilasciata in Irlanda e ritrovata in un comune della provincia di Como. Un dettaglio che solleva interrogativi sul percorso che potrebbe aver portato quei documenti fino a Rovello Porro.

Ora si cerca il proprietario per la restituzione e per chiarire come e perché i documenti siano finiti nell’area della stazione ferroviaria. Chiunque abbia informazioni utili può rivolgersi alle forze dell’ordine che stanno gestendo il caso.

