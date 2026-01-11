Città

SARONNO -Una giornata che unisce fede, storia e tradizioni popolari, con il grande corteo storico come momento centrale. Domenica 11 gennaio entra nel vivo la 17^ edizione della Rievocazione storico-religiosa-culturale e Sagra di Sant’Antonio Abate, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del calendario cittadino.

il percorso

La partenza è da via D’Annunzio, per poi proseguire lungo via San Giuseppe, via Verdi e via San Cristoforo, attraversare via Portici e corso Italia e rientrare infine in via San Giuseppe fino all’incrocio con via D’Annunzio. Un tracciato che collega simbolicamente l’area della chiesetta di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto con le vie centrali di Saronno, rafforzando il legame tra la storia religiosa e quella civile della città.

Il programma di domenica 11 gennaio

La giornata prende il via 9,30 con la rievocazione del borgo contadino. Tra la chiesetta di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto e il parco degli alpini si possono trovare prodotti tipici della tradizione lombarda e saronnese, giochi di una volta per grandi e piccoli, animali da stalla e da cortile ed esposizioni di arti e mestieri di un tempo.

Dalle 9,30 alle 21,30, nella chiesetta del Lazzaretto, è prevista l’esposizione solenne della reliquia di Sant’Antonio Abate, cuore spirituale dell’intera manifestazione.

Dalle 11 alle 22 apre l’osteria nel parco degli alpini, con la possibilità di gustare anche d’asporto alcuni piatti della tradizione contadina. Dalle 11,45 fino a esaurimento porzioni torna uno dei simboli della sagra: la polenta cotta lentamente su fuoco di legna, in grandi paioli di rame, servita liscia, con zola o con bruscitt.

Il momento più atteso della giornata è fissato 15 con la XVII edizione del corteo storico. Un viaggio tra storia, religione e cultura dal 1300 al 1900, con la rappresentazione dei momenti e dei personaggi più significativi legati alla chiesetta di Sant’Antonio Abate, al Lazzaretto e alla città di Saronno, accompagnati dall’esibizione di gruppi folkloristici lungo il percorso del corteo storico.

Nel tardo pomeriggio, 18,30, il borgo risplende di luci. L’accensione delle illuminazioni colorate avvolge il borgo contadino in un’atmosfera suggestiva e viene riproposto lo spettacolare incendio del campanile, tra la chiesetta di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto e il parco degli alpini. Nella stessa fascia oraria riprende anche la distribuzione della polenta fino a esaurimento porzioni.

Una domenica intensa e coinvolgente che mette al centro la storia e l’identità della città, confermando la rievocazione e la sagra di Sant’Antonio come uno degli appuntamenti più amati e partecipati dalla comunità saronnese.

