Cronaca

SARONNO – Una serie di auto danneggiate in piena notte e la rabbia e l’amarezza dei residenti per un gesto vandalico senza spiegazioni. È quanto accaduto nelle prime ore di ieri sabato, in via Palmiro Togliatti, all’altezza del civico 63.

Intorno alle 3 tre persone, descritte come giovani e con il volto coperto, hanno colpito con una mazza gli specchietti delle auto parcheggiate lungo la strada, rompendo quelli di numerosi veicoli. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, svegli in quel momento, che hanno sentito il rumore dei colpi e sono scesi in strada. Alla loro vista i responsabili si sono allontanati rapidamente, fuggendo in direzione del parco Lura, approfittando del buio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri con due pattuglie, ma dei vandali non c’era più traccia. È stata presentata denuncia contro ignoti. Restano i danni alle auto e l’amarezza di chi si è trovato a fare i conti con un gesto definito inutile e violento.

I residenti hanno anche condiviso l’accaduto sui social, chiedendo ai vicini di segnalare eventuali testimoni o la presenza di telecamere che possano aver ripreso la scena. Le indagini sono in corso con la speranza di identificare i responsabili ma anche di capire le ragioni del gesto.

