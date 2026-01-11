Solaro

SOLARO – Un viaggio tra oggetti antichi, pezzi unici e occasioni di scambio: domenica 11 gennaio piazza Libertà ospiterà il primo mercatino del baratto e dell’usato vintage, nuova iniziativa proposta dalla Pro Loco di Solaro in collaborazione con l’associazione “Mi ritorni in mente” e con il patrocinio del Comune di Solaro.

L’appuntamento, in programma dalle 9 alle 18, nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore coscienza ambientale, favorendo il riuso di oggetti usati e inutilizzati, per un consumo più consapevole e una riduzione degli sprechi.

Bancarelle e stand accompagneranno i visitatori in un percorso tra passato e creatività, con articoli vintage, curiosità e materiali pronti a trovare una nuova vita. Un’iniziativa pensata non solo per appassionati e collezionisti, ma anche per chi desidera trascorrere una giornata diversa, all’insegna della sostenibilità e della socialità.

Per l’occasione sarà presente anche un’area food curata dalla Pro Loco, con cioccolata calda e popcorn, realizzata in collaborazione con Fabbrica delle Feste di Solaro.

Il mercatino del baratto e dell’usato vintage tornerà poi con cadenza regolare, ogni seconda domenica del mese, diventando un nuovo appuntamento fisso per Solaro e i suoi cittadini.

