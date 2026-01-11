Città

CARONNO PERTUSELLA – Colpo di fortuna per un anonimo giocatore del Superenalotto, che nei giorni scorsi ha centrato una vincita da oltre 138mila euro. Il tagliando vincente è stato convalidato al Bar Barbaresco di viale Cinque Giornate, dove la titolare si è accorta dell’esito straordinario durante le verifiche di routine sulle giocate.

Secondo quanto emerso, la schedina era stata compilata utilizzando un sistema ridotto che prevedeva sette numeri più l’opzione Superstar. La combinazione ha permesso al fortunato di indovinare quattro numeri principali e il Superstar, centrando così un premio complessivo di 138.472 euro. Si tratta della somma più alta mai registrata nel locale.

La notizia ha subito acceso la curiosità tra i clienti abituali, molti dei quali si interrogano sull’identità del vincitore. Al momento, però, nessuno ha rivendicato pubblicamente il colpo milionario.

La vincita arriva a pochi giorni di distanza da un altro colpo fortunato registrato a Tradate, dove un Gratta e Vinci acquistato alla Coop aveva fruttato una somma importante.

