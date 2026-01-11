Tradate: alla biblioteca Frera arriva “La notte dei pupazzi in biblioteca”
11 Gennaio 2026
TRADATE – Un appuntamento speciale per i più piccoli è in programma nei prossimi giorni alla Biblioteca civica Frera di Tradate, in via Zara 37, con l’iniziativa dal titolo “La notte dei pupazzi… in biblioteca”.
L’evento si svolgerà giovedì 15 gennaio alle 17, quando i bambini saranno invitati a portare in biblioteca il proprio pupazzo preferito. Nel corso dell’incontro, dopo la lettura di una storia insieme ai bibliotecari, i pupazzi “resteranno” in biblioteca per vivere una notte speciale fatta di libri e divertimento. A partire dal pomeriggio di venerdì 16 gennaio, i bambini potranno tornare in biblioteca per riprendere il proprio pupazzo, che “avrà tante cose da raccontare” sull’avventura vissuta durante la notte tra gli scaffali.
L’iniziativa è su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili, ed è rivolta ai bambini dai 3 agli 8 anni.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Biblioteca Frera al numero 0331841820 oppure scrivere a [email protected].
(foto archivio: la biblioteca Frera)
