Volley serie B, al Saronno il derby con Limbiate. Delusione Caronno
11 Gennaio 2026
SARONNO – Nel derby del campionato maschile di serie B di volley, Pallavolo Saronno corsara ieri sera in casa del Miretti Limbiate mentre per la Rossella Caronno è giunta la delusione della trasferta di Novi Ligure, 3-0 per i locali il risultati finale. In graduatoria, i piemontesi del Ciriè sono rimasti solitari al vertice.
Risultati
12′ giornata: Yaka Malnate-Res Volley 1-3, Ciriè-Parella Torino 3-1, Diavoli rosa-Npsg 3-2, Albisola-Garlasco 3-1, Miretti Limbiate-Pallavolo Saronno 1-3, Novi-Rossella Caronno 3-0. Oggi Sant’Anna-Mondovì.
Classifica
Ciriè 28 punti, Rossella Ets Caronno 27, Novi 26, Res Volley e Yaka Malnate 25, Garlasco 24, Albisola 21, Diavoli rosa 18, Pallavolo Saronno 16, Tomcar Sant’Anna 11, Npsg 10, Parella Torino 8, Miretti Limbiate 7, Mondovì 5.