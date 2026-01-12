Eventi

SARONNO – C’è un profumo antico che sta per tornare a riempire le stanze dell’Edulab di Saronno: quello del legno appena tagliato. Ma non si tratta del solito corso di bricolage, parte infatti mercoledì 14 gennaio “Falegnameria Inclusiva“, un’iniziativa che vuole offrire ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 e i 14 anni qualcosa di sempre più raro oggi: il tempo di creare qualcosa con le proprie mani.

L’idea, promossa dal Centro per la famiglia dell’Ambito Saronnese, nasce con un obiettivo chiaro: staccare gli adolescenti dagli schermi per riportarli alla materia. Guidati da tre educatori esperti, i dottori Maurizio Preziosi, Marco Fischetti e Giulia Salzano, i giovani partecipanti scopriranno i segreti dell’intaglio del legno.

Non si tratta solo di imparare una tecnica, ma di vivere un’esperienza di gruppo. Tra un colpo di scalpello e una levigata, i ragazzi avranno l’occasione di collaborare, confrontarsi e riscoprire la soddisfazione di veder nascere un oggetto da un pezzo di legno grezzo.

L’appuntamento è per ogni mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, in via Torricelli 23. L’attività è completamente gratuita, grazie al finanziamento del fondo per le politiche della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri e alla rete di comuni e associazioni che sostengono il progetto.

Attenzione però: i posti sono limitati per garantire a tutti di essere seguiti al meglio. Per partecipare è necessario iscriversi contattando il numero 333 8030572 (anche via WhatsApp) o scrivendo a [email protected].

(foto d’archivio)

