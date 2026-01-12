Comasco

MOZZATE – Come da tradizione, l’associazione Amici per il Centrafrica ha rinnovato all’Epifania l’appuntamento con la tombolata per raccogliere fondi a sostegno dei propri progetti. Durante la giornata sono stati coinvolti anche i quattro rioni con l’estrazione dei temi in vista dell’edizione 2026 del palio.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Walter Panzeri e i capitani dei rioni: Christian Cappelli per il Solaro, Marlù Airoldi per La Torre, Abramo Rimoldi per il Mornera e Antonella De Dominicis per il Bozzente. Per rendere l’assegnazione più coinvolgente, l’iniziativa si è ispirata ad “Affari Tuoi”, con un gioco basato su pacchi e buste e la possibilità di scambi, guidato dal sindaco Panzeri e dallo speaker Marco Moroni.

Nell’edizione 2026 del palio tornerà, dopo vari anni, la sfilata per le vie del centro cittadino, ispirata alle grandi festività del mondo. I temi assegnati sono: Solaro “Hanami”, La Torre “Oktober Fest”, Bozzente “Holi Festival” e Mornera “Carnevale di Rio”. Prima dell’inizio del gioco, i capitani avevano anche consegnato una busta chiusa con il tema preferito: La Torre e Solaro hanno trovato proprio quello desiderato, avviando il palio 2026 sotto un segno di buon auspicio.

