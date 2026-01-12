Cronaca

SARONNO – “La Lega di Saronno segnala una situazione di crescente degrado e insicurezza nel quartiere della Cascina Colombara, dopo le numerose segnalazioni ricevute dai residenti e un sopralluogo sul posto di una delegazione Lega”.

Inizia così la nota firmata da Claudio Sala rappresentate della Lega in città.

“In un’area del quartiere è presente stabilmente una persona che vive in una struttura di fortuna, accendendo focolai all’aperto, con rischi evidenti per la sicurezza dei cittadini. Secondo quanto riferito dai residenti, il soggetto si è reso aggressivo: questa mattina avrebbe aggredito una signora e, pochi giorni fa, avrebbe attaccato il cane della stessa persona con un bastone. Gli episodi hanno creato un clima di paura costante, tanto che alcune zone del quartiere vengono ormai considerate “off limits” dai cittadini.

La Lega chiarisce che, sebbene il quartiere sia già interessato da un passaggio di spacciatori verso l’area boschiva, il problema principale oggi è il comportamento del soggetto, che minaccia direttamente chi abita nella zona. Vengono segnalati anche atti vandalici, tra cui la distruzione delle casette Enpa per i gatti randagi.

“Se questo è il modello di integrazione della sinistra – dichiarano dalla Lega di Saronno – far vivere un immigrato in una capanna senza alcun controllo, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini, è inaccettabile. Chiediamo un intervento urgente del Sindaco e dell’Amministrazione comunale per ripristinare sicurezza, decoro e tranquillità nel quartiere”.

