Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Saronno civica sull’adozione in consiglio comunale prima di Natale del piano per l’Isotta Fraschini. QUI I PRECEDENTI COMUNICATI SUL TEMA

L’area ex Isotta-Fraschini (proprietà SCBC srl e Immobiliare G.B. spa) è di gran unga la più ampia della città. È la più strategica per la sua posizione. Come le altre grandi aree dismesse saronnesi è di proprietà privata. È quella affidata, per la sua rigenerazione, a un progetto in significativa variante allo strumento urbanistico vigente (PGT).

Tempi e modalità. Da non molti giorni è depositato in Comune il progetto di rigenerazione di metà di questa grande area (proprietà SCBC). La documentazione, inevitabilmente voluminosa, si presenta in parte generica, in parte datata, in parte a livello di bozza. Su di essa abbiamo basato le osservazioni dei comunicati precedenti. È una condizione che rende lungo e complesso ogni serio approfondimento, impossibile in pochi giorni!

Peraltro, la delibera di adozione approvata dalla maggioranza al termine del Consiglio comunale del 22 dicembre scorso, non è stata votata “immediatamente eseguibile”, a conferma che non ne sussistevano i presupposti di urgenza (art.134, c. 4 TUEL). Diventerà quindi esecutiva 10 giorni dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio, che, mentre scriviamo, non è ancora avvenuta. A che scopo, quindi la maggioranza ha imposto tempi irragionevolmente brevi? La scelta dell’amministrazione di blindare l’adozione a pochi giorni dal Natale si conferma un grave errore, uno inutile sfregio alla città.

A chi, leggendo i nostri comunicati, ci ha detto: è vero, si tratta di un enorme pasticcio, ma la frittata è ormai fatta, rispondiamo così: non tutto è perduto. Approvare definitivamente questo progetto con altrettanta fretta, senza dar tempo alla città di farlo proprio e suggerirne miglioramenti e alternative, sarebbe una nuova forzatura dell’amministrazione, non l’assolvimento di un obbligo!

La prima proposta che facciamo all’amministrazione è allora questa: fermatevi! Date a cittadini, associazioni e consiglieri comunali il tempo per discutere, approfondire, confrontarsi sul progetto depositato. Un tempo in cui l’operatore potrà completare il progetto stesso e adeguarlo alle osservazioni degli enti preposti.

Quale parco? Uno degli aspetti che merita riflessione è il parco, una delle funzioni più pregiate par le prossime generazioni, viste le ingravescenti conseguenze dei cambiamenti climatici.

Il PGT vigente prevede un grande polmone verde di proprietà pubblica, non un giardino, per bello e costoso che possa essere, privato ad uso pubblico.

Da qui la seconda proposta: istituire la Fondazione Parchi Saronno, grazie alla quale il Comune rimane proprietario del parco e la comunità ne diventa custode. Una fondazione di partecipazione che consenta (1) il conferimento di beni pubblici (in uso, non in vendita); (2) la partecipazione di soci pubblici e privati (anche noi comuni cittadini); (3) contributi economici, sponsorizzazioni, donazioni con benefici fiscali (possibili se il bene è di proprietà pubblica) da chiunque ne condivida lo scopo. Uno statuto che preveda: (1) inalienabilità dei beni conferiti; (2) divieto di destinazioni diverse da verde pubblico; (3) 60%-40% tra pubblico e privati negli organi di indirizzo; (4) stringenti obblighi di rendicontazione.

A questa fondazione (1) il Comune conferisce la proprietà del terreno che il proprietario gli cede nel rispetto della normativa vigente; (2) l’attuale proprietario contribuisce, secondo convenzione, alla dotazione economica iniziale ed alla manutenzione.

Una fondazione alla quale, dopo 2-4 anni di stabilizzazione, il Comune può conferire anche altri grandi parchi comunali. Perché non ci devono essere parchi e cittadini di sere A ed altri di serie B. Sarebbe una modalità, prevista dalle leggi vigenti, di realizzare quell’obiettivo dei “beni comuni” che tanto sta a cuore al privato e che oggi non trova riscontro nella normativa.

Le destinazioni urbanistiche. Lo abbiamo accennato nel precedente comunicato: la vocazione produttiva di questa area ha consentito per anni a centinaia di saronnesi di portare a casa il pane per le proprie famiglie. È una vocazione che non possiamo rassegnarci a musealizzare, dobbiamo rigenerare. Da questa considerazione nasce la nostra terza proposta: destinare spazi adeguati (10-15% SLP) a una presenza che potremmo definire di “Produttivo innovativo, urbano compatibile”, sia artigianale che industriale. Una presenza che, da una parte valorizzi la filiera istruzione-innovazione-lavoro, (Istituti superiori, Politecnico – nuovo ITS di progetto) dall’altra risulti complementare nella filiera del valore alla vicina Como Next e fruisca della prossimità alla stazione ferroviaria.

Conclusione. L’importanza che attribuiamo alla rigenerazione dell’intera area ex Isotta-Fraschini va oltre anche le accuse che abbiamo subito in campagna elettorale. E ci spinge a concludere questo comunicato con un appello rivolto a tutti: si rinunci a posizioni preconcette; si rinunci a ritenere di essere gli unici depositari della soluzione migliore; si rinunci a imporre soluzioni blindate in tempi incomprensibilmente brevi. Soprattutto si privilegi l’interesse pubblico! Saronno ha tutte le risorse per fare della rigenerazione di entrambe le aree ex Isotta-Fraschini l’opportunità strategica per i nostri figli e i nostri nipoti. Per lo sviluppo che Saronno merita!

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09