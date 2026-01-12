I più letti di ieri: raid vandalico, addio a don Giorgio e record di presenze per Sant’Antonio
12 Gennaio 2026
0
ChatGPT può comm
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 12 gennaio, l’attenzione si è concentrata su un blitz vandalico a Saronno, sull’emozionante saluto a don Giorgio e sulla partecipatissima rievocazione di sant’Antonio. Spazio anche alla cronaca con una maxi vincita al Superenalotto registrata in un bar di Caronno Pertusella.
A Saronno, tre persone incappucciate hanno preso di mira alcune auto in via Togliatti, rompendo specchietti: il blitz si è consumato in pochi minuti, lasciando residenti e passanti sconcertati.
Saronno, blitz vandalico: tre incappucciati spaccano gli specchietti in via Togliatti
Commozione per l’addio a don Giorgio, ricordato per aver costruito, insieme ai saronnesi, la casa in montagna al Brocon.
Addio don Giorgio, il don che costruì coi saronnesi la casa in montagna del Brocon
Le immagini del corteo hanno mostrato una lunga fila di partecipanti e animali, tanto da sfiorare il testacoda: un successo che conferma la centralità dell’evento nella tradizione locale.
Sant’Antonio, le prime foto del corteo talmente lungo da sfiorare il testacoda
In occasione della ricorrenza, circa cento animalisti hanno reso omaggio a Paolo Legnani, figura di riferimento per la manifestazione. Alla cerimonia era presente anche una delegazione ungherese, a testimoniare il respiro internazionale dell’iniziativa.
Sant’Antonio, 100% animalisti l’omaggio a Paolo Legnani: uniti nel rispetto. Presente una delegazione ungherese
A Caronno Pertusella, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da oltre 138 mila euro al Superenalotto. Il biglietto vincente è stato convalidato in un bar del paese, ma l’identità del vincitore resta ancora un mistero.
Superenalotto, maxi vincita da 138mila euro al bar: misterioso fortunato a Caronno Pertusella
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09