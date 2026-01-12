SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 12 gennaio, l’attenzione si è concentrata su un blitz vandalico a Saronno, sull’emozionante saluto a don Giorgio e sulla partecipatissima rievocazione di sant’Antonio. Spazio anche alla cronaca con una maxi vincita al Superenalotto registrata in un bar di Caronno Pertusella.

A Saronno, tre persone incappucciate hanno preso di mira alcune auto in via Togliatti, rompendo specchietti: il blitz si è consumato in pochi minuti, lasciando residenti e passanti sconcertati.

Commozione per l’addio a don Giorgio, ricordato per aver costruito, insieme ai saronnesi, la casa in montagna al Brocon.

Le immagini del corteo hanno mostrato una lunga fila di partecipanti e animali, tanto da sfiorare il testacoda: un successo che conferma la centralità dell’evento nella tradizione locale.

In occasione della ricorrenza, circa cento animalisti hanno reso omaggio a Paolo Legnani, figura di riferimento per la manifestazione. Alla cerimonia era presente anche una delegazione ungherese, a testimoniare il respiro internazionale dell’iniziativa.

A Caronno Pertusella, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da oltre 138 mila euro al Superenalotto. Il biglietto vincente è stato convalidato in un bar del paese, ma l’identità del vincitore resta ancora un mistero.

