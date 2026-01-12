Politica

SARONNO – “Nella Giornata del grazie e della gratitudine, sento che il “grazie” è molto più di una parola. È memoria, è identità, è responsabilità verso ciò che siamo stati e verso ciò che dobbiamo continuare a essere. Grazie a Silvio Berlusconi per aver acceso una luce in un tempo difficile, per aver dato voce a un’Italia che credeva nella libertà, nel merito, nell’ottimismo, nella forza delle idee. Forza Italia non è nata per rabbia o per protesta, ma per costruire, per unire, per dare speranza a chi non si rassegnava”. Così il saronnese Gianfranco Librandi, già parlamentare del territorio, esponente di Forza Italia.

Prosegue Librandi: “Grazie ad Antonio Tajani, che quella luce oggi la custodisce con equilibrio, sobrietà e autorevolezza, tenendo insieme storia e futuro, identità e credibilità, Italia ed Europa. In un tempo in cui tutto è urlato e consumato in fretta, la gratitudine diventa un atto di coraggio: scegliere la serietà, la lealtà e la politica che lascia traccia”.

(foto: Librandi con Silvio Berlusconi)

