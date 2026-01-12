Altre news

SARONNO – Lunedì 12 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con un graduale aumento della copertura nuvolosa a partire dal tardo pomeriggio. Non sono attese precipitazioni nel corso delle prossime ore.

Le temperature si manterranno su valori tipicamente invernali: la massima prevista si attesta intorno ai 6°C, mentre la minima toccherà i -2°C nelle ore più fredde. A causa delle basse temperature, è stata emessa un’allerta meteo per possibile formazione di ghiaccio nelle ore mattutine e serali, soprattutto su strade e marciapiedi. Si raccomanda prudenza negli spostamenti, in particolare nelle zone meno esposte al sole.

I venti saranno generalmente deboli o assenti durante la mattinata, con una lieve intensificazione nel pomeriggio, provenienti dai quadranti di Sud-Sudest.

In Lombardia, la situazione si presenta stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione. Le basse pianure occidentali, inclusa l’area di Saronno, vedranno un’alternanza di nubi e schiarite, con una tendenza all’aumento della nuvolosità in serata. Condizioni simili sono attese anche nel resto della regione, con tempo in prevalenza variabile ma asciutto.

