SARONNO – Tra i tanti sguardi che hanno seguito la rievocazione storica di Sant’Antonio, c’è anche quello della consigliera comunale Chiara Angaroni, che ha voluto condividere un ricordo personale e un commento carico di memoria e affetto per una manifestazione che, anno dopo anno, continua a coinvolgere la città.

Angaroni racconta un legame che parte da lontano, intrecciato alla storia familiare e alla nascita stessa del corteo: “Come ogni anno, anche ieri ho assistito alla magia della rievocazione storica di Sant’Antonio”. Un appuntamento che per lei richiama immagini precise e volti noti, a partire da Paolo Legnani, tra le anime della manifestazione.

Il ricordo corre alla sartoria del padre, Carlo, dove venivano scelti e abbinati i costumi storici: “Ricordo quando Paolo Legnani veniva a scegliere una parte dei costumi storici nella sartoria di mio papà Carlo. Ricordo la stima che li legava”. Un rapporto fatto di dialoghi e passione, raccontati anche attraverso il dialetto: “Mi piaceva ascoltarli parlare per tutto il tempo in dialetto mentre abbinavano i colori dei vestiti, con l’entusiasmo che li caratterizzava”.

Uno sguardo che si allarga poi oltre Saronno, con un confronto che valorizza l’evento cittadino: “Fin da piccola ho visto tanti palii e cortei storici in Lombardia ma annovero la rievocazione di Saronno tra le sfilate più belle”. Un giudizio che arriva anche dall’atmosfera e dall’impegno dei volontari: “Grazie anche all’entusiasmo di chi la rende così piena di fascino”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09