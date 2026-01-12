Città

SARONNO – Dopo l’exploit della rievocazione Sant’Antonio entra nel suo tempo più raccolto e profondo, tra scuola, spiritualità e comunità. Da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio la 17^ edizione della Rievocazione storico-religiosa-culturale e Sagra di Sant’Antonio Abate prosegue con un programma che affianca didattica, accoglimento e momenti di fede, mantenendo vivo il legame con la storia del Lazzaretto e della città.

Dal 10 al 17 gennaio la zona di via D’Annunzio e l’oratorio della Sacra Famiglia sono il cuore della manifestazione promossa dal Comitato “Gruppo Storico Sant Antoni da Saronn”, con il patrocinio del Comune e del Ministero della Cultura. Un percorso che coinvolge famiglie, studenti e fedeli, valorizzando una tradizione che unisce memoria, spiritualità e partecipazione.

Da lunedì 12 a martedì 13 gennaio

Le giornate di lunedì e martedì sono dedicate in particolare alle scuole. Dalle 9 sono previste visite guidate per le scolaresche della chiesa, del borgo antico e momenti di spiegazione delle arti e dei mestieri di un tempo, tra la chiesetta di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto e il parco degli alpini. Un’occasione educativa per avvicinare i più giovani alla storia e alle tradizioni locali.

Dalle 11 alle 14,30 apre l’osteria nel parco degli Alpini, con la possibilità di gustare anche d’asporto alcuni piatti della tradizione contadina.

Mercoledì 14 gennaio

Proseguono dalle 9 le visite guidate per le scolaresche, sempre tra la chiesa e il borgo antico, con approfondimenti sulle arti e i mestieri di un tempo, tra la chiesetta di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto e il parco degli alpini.. Dalle 11 alle 14,30 resta aperta l’osteria nel parco degli alpini.

La giornata si chiude 21 con il Triduo di Sant’Antonio Abate, incontro di preghiera e riflessione guidato da suor Eliana Stucchi, nella chiesetta di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto.

Giovedì 15 gennaio

La serata è interamente dedicata alla spiritualità. Dalle 21 alle 23 si tiene il Triduo di Sant’Antonio Abate con la solenne adorazione eucaristica, accompagnata dalla riflessione introduttiva del diacono Massimo Tallarini, nella chiesa di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto.

Venerdì 16 gennaio

Il cammino verso la festa del Santo entra nel suo momento più solenne. Alle 21 è in programma la santa messa solenne del Triduo di Sant’Antonio Abate, nella chiesa di Sant’Antonio Abate. Durante la funzione vengono ricordati tutti i defunti legati alla chiesetta e al Gruppo Storico.

Al termine della celebrazione è prevista l’inaugurazione e la benedizione di una piccola targa dedicata a Paolo Legnani, ideatore e fondatore della manifestazione. La serata si conclude con un momento conviviale, con panettone e vin brulè per tutti, nella chiesetta di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto.

