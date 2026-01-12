Città

SARONNO – “Non è più un’emergenza, ma una triste e violenta quotidianità”. È con queste parole che i commercianti di Saronno lanciano un appello dopo l’aggressione avvenuta venerdì sera in centro, episodio che, spiegano, ha segnato “il superamento di un limite già troppo fragile”.

Nel testo diffuso dagli esercenti emerge un clima di esasperazione diffusa, che accomuna diverse attività. “Siamo stanchi di contare i danni, ogni mattina apriamo la serranda con la consapevolezza che potremmo essere i prossimi. I furti sono ormai sistematici, quotidiani. Venerdì è finita con un’aggressione, domani cosa succederà?”.

Alla base della preoccupazione, sottolineano, c’è una percezione di scarsa sicurezza e di impunità. “Vediamo le stesse facce tornare dopo pochi giorni, pronte a colpire ancora. Questa impunità rende il nostro lavoro impossibile”. Un sentimento che, spiegano, sta mettendo a rischio la tenuta stessa del tessuto commerciale cittadino.

Da qui l’appello diretto alle istituzioni. “Il commercio è il cuore pulsante della città, ma senza sicurezza il cuore rischia di fermarsi”. I commercianti chiedono maggiore presidio delle forze dell’ordine negli orari di apertura e chiusura, certezza della pena per chi viene colto in flagrante e investimenti in videosorveglianza e illuminazione pubblica.

“Non chiediamo privilegi, ma solo il diritto di svolgere il nostro lavoro senza temere per la nostra vita”, concludono, avvertendo che senza risposte rapide il rischio è quello di un centro sempre più vuoto e insicuro, dove a prevalere non sarà il commercio ma il degrado.

