Città

SARONNO – Un guasto improvviso all’impianto di riscaldamento tiene chiuso l’asilo nido Candia anche all’inizio della settimana. Dopo la sospensione del servizio di venerdì (seguito da un primo problema di temperatura giovedì) la struttura è stata chiusa anche oggi lunedì 12 gennaio per consentire ai tecnici di intervenire sulla pompa di calore.

A comunicarlo alle famiglie è stata una lettera congiunta inviata dall’Amministrazione comunale e dalla direzione della scuola, firmata dalla sindaca Ilaria Maria Pagani e dalla presidente dell’istituto Zerbi Fiorenza Ricciardi. Nel testo si spiega che la chiusura è legata al guasto tecnico che non ha ancora consentito il ripristino delle condizioni di sicurezza e comfort necessarie per accogliere i bambini.

“Siamo consapevoli dei disagi che una chiusura improvvisa comporta per le famiglie e ci dispiace per la problematica che si è creata”, si legge nella comunicazione. L’intervento è iniziato già da venerdì e proseguito nel fine settimana. Lunedì operai e tecnici saranno all’interno dell’asilo per completare le operazioni necessarie.

“Al momento non è possibile definire con certezza le tempistiche di ripristino, ma ulteriori comunicazioni saranno fornite nella giornata di lunedì”, precisano Comune e scuola. L’Istituzione Zerbi e l’ufficio tecnico del Comune stanno lavorando in stretto coordinamento per consentire la riapertura del servizio nel più breve tempo possibile.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09