SARONNO – L’asilo nido Candia riapre e da domani, martedì 13, il servizio riprenderà regolarmente dopo la chiusura temporanea decisa nei giorni scorsi per un guasto alla pompa di calore.

Il problema tecnico, che aveva reso necessario sospendere le attività per garantire condizioni adeguate ai bambini e al personale, è stato risolto grazie a un intervento rapido. I lavori sono stati completati con il coordinamento dell’ufficio tecnico del Comune, che ha operato in tempi stretti per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto e rendere nuovamente agibile la struttura.

La riapertura consente così il ritorno alla normalità per le famiglie e per gli operatori dell’asilo, dopo alcuni giorni di disagi legati all’interruzione del servizio. L’amministrazione ha ringraziato i genitori per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante la chiusura, sottolineando l’impegno messo in campo per ridurre al minimo i tempi di inattività.

Con il ripristino dell’impianto di riscaldamento, l’Asilo nido Candia torna quindi operativo a pieno regime, accogliendo nuovamente i bambini già dalla giornata di martedì.

