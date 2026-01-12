Cronaca

SARONNO – Un’aggressione nel cuore della città, ha scosso venerdì sera il centro cittadino. Intorno alle 19, quello che doveva essere il normale momento di chiusura di un negozio si è trasformato in un episodio di violenza che ha lasciato sotto shock una commerciante.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo è entrato nell’attività e non si è limitato a sottrarre merce. Dopo il furto, si è scagliato contro la titolare, colpendola prima di allontanarsi. La donna, oltre al danno economico, ha riportato un forte stato di choc per l’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza alla vittima, mentre le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare il responsabile. L’episodio è ora al vaglio degli inquirenti.

