SARONNO – Una convivenza sempre più difficile, sfociata in un’aggressione domenica mattina. Da mesi un uomo vive in una baracca di fortuna nel parcheggio della stazione di Saronno sud, una presenza che ha creato tensioni costanti con i residenti e diversi momenti di criticità. L’ultimo episodio ha coinvolto una donna di 53 anni che, dopo l’aggressione, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Sulla vicenda interviene Paolo Bocedi, presidente dell’associazione antiracket, che da giorni sta seguendo il caso e raccogliendo le segnalazioni della zona. Bocedi parla di una situazione ormai fuori controllo, con un clima di paura che incide sulla vita quotidiana dei residenti, e chiede un intervento deciso delle istituzioni. Nel suo intervento, il presidente dell’associazione ringrazia i carabinieri per l’attenzione e il lavoro svolto in queste settimane, sottolineando la professionalità dimostrata nella gestione della situazione e nel primo contatto con la vittima.

Bocedi poi lancia il suo appello: “Per primo ho saputo di questa aggressione contro una signora che conosco personalmente. Faccio un appello al sindaco affinché questa persona che si è insediata abusivamente sul nostro territorio se ne vada. Poi sarà la magistratura a decidere cosa fare, ma sono rimasto allibito per quanto accaduto, perché è grave, molto grave”.

Il presidente dell’associazione antiracket annuncia infine assistenza legale alla donna aggredita: l’associazione metterà a disposizione un avvocato per seguire la vittima, mentre la situazione nell’area della stazione di Saronno sud resta sotto osservazione.

