Cronaca

TRADATE – I topi d’appartamento sono tornati a colpire nello scorso fine settimana, questa volta a Tradate. Un furto è stato messo a segno in via Manzoni, dove una coppia di ladri è riuscita a entrare in un’abitazione forzando la finestra della cucina. Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno agito in prima serata, approfittando dell’assenza della proprietaria di casa, una pensionata che in quel momento non si trovava nell’abitazione. Quando si sono accese le luci delle telecamere di sorveglianza, i due non si sono fermati: si sono semplicemente coperti il volto e hanno iniziato a rovistare tra armadi e cassetti. Tutto è successo in 5 minuti soltanto.

Alla vittima, scoperto l’accaduto, non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai carabinieri della tenenza di Tradate. L’episodio riaccende l’attenzione su un problema che non è nuovo in zona: soltanto poche settimane fa, infatti, si erano già verificati altri furti nelle abitazioni della stessa area.

(foto archivio)

12012026