TRADATE – Episodio insolito nel fine settimana a Tradate, dove numerosi pacchi da consegnare sono finiti sparsi lungo via Piave, di fronte alla stazione ferroviaria. A causare l’accaduto sarebbe stata, con ogni probabilità, una disattenzione del corriere, che avrebbe lasciato il portellone del furgone aperto mentre il mezzo si metteva in movimento, senza accorgersi di perdere parte del carico.

I colli sono rimasti sulla carreggiata fino a quando qualcuno ha allertato la polizia locale, che è intervenuta sul posto chiedendo il supporto dei volontari della protezione civile. La zona è stata delimitata per consentire il recupero in sicurezza dei pacchi, anche perché l’area si trova nei pressi del capolinea degli autobus, con un costante passaggio di mezzi e persone.

La merce è stata quindi caricata su un veicolo della protezione civile e trasportata al comando della polizia locale in piazza Mazzini, mentre sono state avviate le procedure per risalire al corriere che aveva perso il carico, ritenuto di valore. Secondo quanto emerso, parte dei pacchi era destinata a un’azienda della zona.