Tutto il calcio locale: Fbc Saronno, Caronnese e Ardor che tris! Dal Pozzo corsaro
12 Gennaio 2026
SARONNO – La domenica calcistica non ha lesinato emozioni. In serie D il ritorno al successo della Varesina di Venegono Superiore mentre in Eccellenza tris di vittorie per le squadre locali, Fbc Saronno, Caronnese ed Ardor Lazzate. Nelle categorie minori altre buone notizie per i club dellla zona con le vittorie Ceriano Laghetto e Universal Solaro. Scendendo in Seconda categoria spicca la vittoria esterna della Frazione calcistica Dal Pozzo.
Serie D
Calcio Serie D: la Varesina espugna Broni e torna a muovere la classifica
Eccellenza
Calcio Eccellenza, Tre gol in 22 minuti, poi la sofferenza: Saronno torna alla vittoria
Promozione
Calcio Promozione, pari per United e Aurora, vincono Ceriano e Solaro
Prima categoria
Calcio 1′ cat, pari la Gerenzanese. Passo falso del Tradate Abbiate
Seconda categoria
Calcio 2′ cat, Dal Pozzo a tempo scaduto, decide Dezio. Ko Amor sportiva e pari per la Pro Juventute
Terza categoria
Calcio 3′ cat. A, San Giuseppe Arese piega l’Equipe Garibaldi
Basket e volley
Nel basker, passo falso della Robur Saronno nel derby col Campus Varese, nel volley affermazione saronnese contro Limbiate.
Basket, Serie B Interregionale : Robur Saronno sconfitta dal Varese
Volley serie B, al Saronno il derby con Limbiate. Delusione Caronno
(foto Andrea Elli: una fase di gioco del Fbc Saronno ieri vittorioso sull’Arcellasco)
