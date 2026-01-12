Calcio

SARONNO – La domenica calcistica non ha lesinato emozioni. In serie D il ritorno al successo della Varesina di Venegono Superiore mentre in Eccellenza tris di vittorie per le squadre locali, Fbc Saronno, Caronnese ed Ardor Lazzate. Nelle categorie minori altre buone notizie per i club dellla zona con le vittorie Ceriano Laghetto e Universal Solaro. Scendendo in Seconda categoria spicca la vittoria esterna della Frazione calcistica Dal Pozzo.

Serie D

Eccellenza

Promozione

Prima categoria

Seconda categoria

Terza categoria

Basket e volley

Nel basker, passo falso della Robur Saronno nel derby col Campus Varese, nel volley affermazione saronnese contro Limbiate.

(foto Andrea Elli: una fase di gioco del Fbc Saronno ieri vittorioso sull’Arcellasco)

