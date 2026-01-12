Saronnese

UBOLDO – Un progetto di riqualificazione ambientale e urbana è pronto a cambiare il volto di Uboldo, riportando alla luce uno degli elementi storici più affascinanti del territorio: il fontanile di San Giacomo.

L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale guidata dalla giunta Clerici, punta a restituire visibilità e valore a un corso d’acqua oggi in gran parte nascosto, trasformandolo in un elemento centrale del paesaggio urbano. Il tracciato previsto accompagnerà l’acqua dal centro storico fino al centro sportivo, dove prenderà forma un laghetto destinato a diventare uno spazio di pregio naturalistico. Lungo il percorso, il fontanile sarà in parte visibile grazie a canalizzazioni in superficie e in parte sotterraneo, creando un alternarsi di scorci suggestivi e soluzioni tecniche pensate per integrarsi con il tessuto cittadino.

L’itinerario dell’acqua interesserà piazza Fratelli Oliva, proseguirà verso via Ceriani, passando davanti alle attività del centro, per poi scorrere sotto l’area del monumento ai caduti. Tornerà quindi in superficie lungo il viale del cimitero, per raggiungere infine via Manzoni, completando un collegamento che unisce simbolicamente storia, memoria e spazi di vita quotidiana.

Accanto al recupero del fontanile, il progetto prevede anche percorsi pedonali e aree fruibili, pensati per consentire ai cittadini di osservare da vicino il corso dell’acqua e riscoprire un ambiente che per anni è rimasto nascosto. L’obiettivo è quello di ricreare un’atmosfera naturale e suggestiva, capace di richiamare l’aspetto originario del fontanile e di offrire nuovi luoghi di incontro e passeggio.

L’intervento ha un costo complessivo di 190mila euro, finanziato attraverso fondi statali e regionali destinati alla riqualificazione del centro sportivo comunale, all’interno dei quali il progetto del fontanile si inserisce come elemento qualificante.

Un’opera che guarda al passato per costruire il futuro, restituendo a Uboldo un pezzo della propria identità e trasformandolo in una risorsa ambientale e sociale per tutta la comunità.

(foto d’archivio)

