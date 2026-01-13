Saronnese

UBOLDO – Un temporale violento che solleva l’asfalto di decine di metri, allagamenti ripetuti e nodi idraulici sotto pressione. È da questi episodi concreti che nasce l’allarme sulla rete idrica e fognaria di Uboldo, problemi resi noti dal sindaco Luigi Clerici nell’intervista “Il tempo di un caffè” a partire da una recente relazione di Alfa.

Il Comune ha affidato al gestore del servizio idrico una ricognizione completa della rete di adduzione dell’acqua potabile e della rete fognaria. Una scelta maturata dopo quanto accaduto lo scorso anno nell’area del cimitero, quando un forte temporale ha provocato il sollevamento di 20-30 metri di asfalto in corrispondenza di un nodo idraulico. Episodi simili si sono poi ripetuti in via Rampoldi e via Ceriani, spingendo l’amministrazione ad approfondire la situazione.

Dallo studio è emerso un quadro critico: la rete fognaria riceve una quantità eccessiva di acqua piovana che non dovrebbe finire nelle acque reflue e, di conseguenza, al depuratore. L’acqua meteorica, come spiegato dal sindaco, dovrebbe invece essere gestita diversamente e, dove possibile, riportata in falda, evitando di sovraccaricare un sistema già fragile.

Le criticità maggiori riguardano diverse zone del paese: via San Cosma, via Cerro, via Rampoldi, via Ceriani e via 25 Aprile. Per queste aree è atteso un progetto esecutivo che dovrà indicare gli interventi necessari per separare correttamente le acque, mettere in sicurezza i nodi idraulici e ridurre il rischio di nuovi allagamenti ed emergenze.

Il nodo centrale resta quello delle risorse. Il progetto chiarirà i costi complessivi e le priorità, ma il sindaco Clerici non nasconde la preoccupazione per l’entità degli investimenti necessari. L’obiettivo dichiarato è prevenire nuovi episodi come quelli già vissuti, tutelando residenti e attività e affrontando in modo strutturale un problema che, con eventi meteorologici sempre più intensi, non può più essere rimandato.

