SARONNO – La presenza di un uomo che da giorni bivacca nel parcheggio della zona Cascina Colombara è al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale e delle forze dell’ordine. La situazione, segnalata da residenti e frequentatori dell’area, è definita come nota e costantemente monitorata.

E’ questo il cuore del comunicato stampa dell’Amministrazione comunale che spiega: “L’uomo è stato più volte oggetto di denuncia per gli atti compiuti nei giorni scorsi e la polizia locale ha effettuato diversi sopralluoghi nell’area. Attualmente la persona ha lo status di richiedente asilo e, pertanto, non può essere considerata irregolare né espellibile dal territorio nazionale. Nel corso delle ultime settimane si è più volte tentato di indirizzarlo verso enti e servizi in grado di fornire un aiuto concreto e percorsi di supporto, ma tali proposte sono state sistematicamente rifiutate dall’interessato. In attesa della definizione delle denunce presentate nei suoi confronti, e alla luce delle violazioni penali già accertate, la polizia locale ha provveduto anche all’emissione di sanzioni amministrative per gli illeciti riscontrabili nei comportamenti dell’uomo”

“Comprendo pienamente le preoccupazioni espresse dai residenti e da chi frequenta l’area – dichiara la Sindaca Ilaria Pagani – La sicurezza e la tranquillità dei cittadini rappresentano una priorità per questa Amministrazione, che sta operando in costante raccordo con le forze dell’ordine. Allo stesso tempo, come istituzioni, abbiamo il dovere di agire nel rispetto delle normative vigenti, che pongono limiti chiari alle possibilità di intervento immediato. Consapevoli che il problema, anche a causa della ritrosia dell’interessato, non possa essere risolto in tempi brevissimi, l’Amministrazione comunale assicura che le istituzioni competenti stanno concretamente lavorando per individuare una soluzione che garantisca legalità, sicurezza e tutela della comunità”

“Ai cittadini – conclude la Sindaca – assicuro attenzione costante, monitoraggio continuo della situazione e massimo impegno affinché si possa arrivare, nel più breve tempo possibile, a una risposta adeguata e condivisa”

