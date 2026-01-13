Calcio

USINI – Vittoria pesantissima per la Caronnese Women nella decima giornata del campionato di Serie C girone A, lo scorso fine settimana in Sardegna. Sul campo della Torres, una delle trasferte più difficili del torneo, le rossoblù si impongono 4-3 al termine di una partita ricca di emozioni, ribaltamenti di fronte e gol fino all’ultimo respiro.

Nel primo tempo la Caronnese costruisce molto e colleziona occasioni e calci d’angolo, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. Dopo l’intervallo è la Torres a colpire per prima con Sotgiu, ma la reazione delle ospiti è immediata. Badiali firma l’1-1, prima che una punizione di Castronuovo riporti avanti le sarde. La Caronnese non si scompone e trova il nuovo pareggio con Codecà dopo una traversa di Diefenthaeler, quindi completa la rimonta ancora con Codecà su assist di Girolamo. Al 90’ Piras riporta il match in parità, ma in pieno recupero è Abati a trovare il gol decisivo che regala tre punti preziosi alla squadra di Massimo Marsich. Un successo che conferma carattere e qualità della Caronnese, capace di vincere in trasferta una gara combattutissima.

Women Torres-Caronnese 3-4

Women Torres: Deiana; Prato, Marras, Piras, Sotgiu, Billi, Castronuovo, Loupattij, Cocco, Di Lenardo, Picchirallo (dal 31’ s.t. Dahine).

A disposizione Carboni, Uzzanu, Cossu, Palumbo. All. Riu.

Caronnese: Schianta; Gola, Bufano (dal 20′ s.t. Dubini), Badiali, Cordeca, Pellegrinelli (dal 46’ s.t. Lozza), Manea (dal 1′ s.t. Barbini), Gino, Abati, Diefenthaeler, Marini (dal 40′ s.t. Girolamo). A disposizione Mazzon. Girolamo, Barbini, Lozza, Dubini. All. Marsich.

Marcatrici: all’8′ s.t. Sotgiu (T); al 26′ s.t. Badiali (C); al 31′ s.t. Castronuovo (T); al 34′ s.t., al 42′ s.t. Codeca (C); al 45′ s.t. Piras (T), al 47′ s.t. Abati.

(foto: Caronnese a Usini)

