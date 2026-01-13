Cronaca

CESANO MADERNO – Tentativo di intrusione domenica pomeriggio in corso Roma, all’angolo con via Matteotti, dove due ragazzini sono stati sorpresi mentre cercavano di entrare all’interno di un palazzo abbandonato. A segnalarlo sono stati alcuni cittadini che hanno assistito alla scena e hanno deciso di intervenire.

Secondo quanto riportato in un messaggio diffuso sui social, i due giovani avrebbero cercato di forzare la porta dell’edificio utilizzando un piede di porco, nel tentativo di aprirsi un varco all’interno dello stabile. La situazione non è passata inosservata: alcuni presenti li hanno rincorsi e nel frattempo hanno contattato le forze dell’ordine.

I due, accortisi di essere stati scoperti, si sono però dati alla fuga prima dell’arrivo delle pattuglie, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Non è chiaro se siano riusciti o meno a danneggiare l’ingresso del palazzo

(foto archivio: controlli dei carabinieri ad uno stabile abbandonato)

