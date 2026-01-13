Fauna selvatica e sicurezza stradale, le Gev del parco dei Mughetti
13 Gennaio 2026
GERENZANO – Il Parco dei Mugetti, in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie dei Parchi Sovracomunali “Insubria-Olona”, organizza un incontro pubblico sul tema della sicurezza stradale in aree con presenza di fauna selvatica.
Come prevenire gli incidenti con la fauna selvatica? Chi contattare in caso di emergenza? Come fare per essere risarciti in caso di danno? Se ne parlerà venerdì 16 gennaio alle 21 nella Sala Consiliare del Municipio di Origgio. Le Gev spiegheranno anche come comportarsi in caso di incontro occasionale con la fauna selvatica durante le escursioni nelle aree naturali.
Partecipazione libera e gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili.
